أوكرانيا تحظر دخول الرجال الروس بين 16 و60 عاما إلى أراضيها

قال مسؤول أوكراني اليوم الجمعة إن أوكرانيا قررت منع الروس الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و60 عاما من دخول أراضيها.

وأضاف بيترو تسيجيكال رئيس إدارة الحدود في أوكرانيا خلال اجتماع نقله التلفزيون "دخول الأجانب، خاصة مواطني روسيا الاتحادية، محدود اليوم ودخول الرجال الروس الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و60 عاما ممنوع".

وفرضت أوكرانيا الأحكام العرفية هذا الأسبوع معللة قرارها بمخاوف من تخطيط روسيا لغزو شامل.

وقال مسؤول كبير في جهاز أمن الدولة الأوكراني للصحفيين يوم الجمعة إن بلاده تبحث الرد "بالمثل" على إطلاق روسيا النار على ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية واحتجازها مطلع الأسبوع.

وتتبادل كييف وموسكو الاتهامات في الواقعة التي جرت يوم الأحد وأدت إلى احتجاز السفن الأوكرانية الثلاث وطواقمها. وتخشى أوكرانيا أن يكون ما حدث مقدمة لغزو روسي شامل.

وقال إيهور هاسكوف المسؤول في جهاز أمن الدولة الأوكراني "نبحث قرارات بخصوص اتخاذ إجراءات مناسبة ردا على تصرفات المعتدي".

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من جهتها نسبت وكالة الإعلام الروسية إلى النائب الروسي فرانتس كلينتسفيتش قوله يوم الجمعة إن روسيا لا تعتزم منع الأوكرانيين من دخول أراضيها ردا على قرار أوكرانيا منع الروس من الدخول.