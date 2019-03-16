فيديو: اليمين المتطرف الأوكراني يطالب بإرسال بوروشينكو إلى السجن

شهدت العاصمة الأوكرانية كييف السبت مظاهرات احتجاجية شارك فيها حوالي 3000 شخص من أنصار حزب "الفيلق القومي" اليميني المتطرف. المتظاهرون نددوا بظاهرة الفساد التي تنخر مؤسسات الدولة ودعوا إلى محاسبة الرئيس بترو بوروشينكو وإرساله إلى السجن.

وحمل المتظاهرون الذين منعتهم قوات الأمن من التقدم نحو مقر الرئاسة الأوكرانية صورا لبوروشينكو ودمى بألوان خضراء ووردية كرمز للفساد، ورموها أمام الحاجز الأمني ورددوا شعارات معادية للرئيس الأوكراني.

أ ب

وتأتي احتجاجات "الفيلق القومي" بعد حوالي شهر من رفض المجلس الدستوري في أوكرانيا اعتماد قانون لمحاسبة الموظفين الذين استفادوا من امتيازات خاصة وازدادوا ثراء نتيجة الفساد.

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وأثارت الخطوة التي اعتمدها المجلس الدستوري غضبا شعبيا كبيرا، خاصة بعد أن أجبرت مكتب مكافحة الفساد في البلاد على إغلاق 65 تحقيقا جنائيا، في دليل واضح على عدم تصميم الحكومة الأوكرانية على مكافحة أزمة الفساد التي تهز البلاد.

وسبق وأن نظم "الفيلق القومي" مظاهرات احتجاجية مماثلة السبت الماضي حيث اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن مما أسفر عن إصابة 20 عنصرا على الأقل في صفوف قوات الأمن.