شاهد: البحرية الروسية تعزز أسطولها بفرقاطة جديدة في البحر الأسود

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احتفلت البحرية الروسية بانضمام سفينة حربية جديدة إلى أسطولها البحري، يوم أمس الخميس، لتشكّل إضافة نوعية للقوات البحرية الروسية العاملة في البحر الأسود، فيما أكدت مصادر أن السفينة هي الآن في طريقها إلى بحر آزوف من القرم. وأوضح نائب قائد البحرية الروسية الأدميرال سيرغي ليبلين أن هذه السفينة مجهزة بأحدث المعدات البحرية والحربية والأسلحة الخاصة وأجهزة الاتصال، وهي مصممة لتنفيذ المهام في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط، وحيثما لزم الأمر، على حد تعبيره.

وتصل سرعة السفينة إلى 55 كم في الساعة، وتبلغ حمولتها نحو 1.3 ألف طن، فيما يبلغ عدد أفراد طاقمها 80 شخصا، وتحمل على متنها صواريخ "كاليبر" المجنحة ومدفع عيار 57 مم ومنظومة صواريخ الدفاع الجوي ورشاشات كما ويوجد على متن السفينة مهبط لطائرات مروحية، وفق قناة "زفيزدا" الروسية. للمزيد في يورونيوز: مع التلويح بالخيار العسكري بين روسيا وأوكرانيا.. تعرف على قوات الطرفين

روسيا ستجهز القرم بالمزيد من صواريخ إس-400 الدفاعية وكان شاهد من "رويترز"، قال يوم الجمعة إن فرقاطة صواريخ روسية تتحرك باتجاه بحر آزوف من شبه جزيرة القرم.