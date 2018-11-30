شاهد: زلزال عنيف يضرب ألاسكا ويتسبب في خسائر كبيرة

هز زلزال قوي جنوب ألاسكا في الولايات المتحدة الأمريكية صباح الجمعة ما تسبب في تصدع الطرقات وتعطيل حركة المرور ووقف بث محطات التلفزيون في أكبر مدينة في البلاد. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي بلغت شدته 7 درجات على سلم ريشتر ضرب جنوب بوينت ماكنزي في ألاسكا حيث كان مركزه على بعد 13 كيلومترا شمالي أنكوراج، كان على عمق 43 كم.

وتم إصدار تحذير من موجات تسونامي في مدخل كوك الذي يربط أنكوراج بخليج ألاسكا ولكن تم إلغاؤه لاحقًا. وأعقبت الزلزال هزات ارتدادية عديدة. وأفاد عالم المناخ ريك ثومان أنه شعر بالهزة في مدينة فيربانكس الواقعة على بعد 648 كيلومترا إلى الشمال من أنكوراج.

وقد أظهرت تسجيلات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي متاجر ومحلات تتناثر على أرضيتها سلع كانت مرتبة على الأرفف، ولقطات لغرفة الأخبار بمحطة (كيه.تي.في.إيه) التلفزيونية وقد عمتها مظاهر الفوضى.

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وتوقفت حركة المرور تماما في وقت الذروة في أنكوريدج، عاصمة الولاية وأكبر مدنها من حيث عدد السكان، بعد أن وقع الزلزال حوالي الساعة 8:30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وذكر موقع حكومة الولاية على الإنترنت أن ألاسكا تشهد في المتوسط زلزالا واحدا قوته ما بين سبع وثماني درجات كل عام منذ سنة 1900، مشيرا إلى أن الولاية تقع بها زلازل أكثر من أي منطقة أخرى في الولايات المتحدة. وشهد جنوب ألاسكا ثاني أكبر زلزال مسجل على الإطلاق بقوة 9.2 درجة في عام 1964.