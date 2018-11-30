إيطاليا: رسميا.. كبار السن هم من بلغوا سن ال75 وأكثر وما دون ذلك فهو الشباب والحيوية

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إذا كنت في إيطاليا وعمرك 65 فأنت لا زلت شابا أو كهلا في أسوء الأحوال. فقد تقرر أن فئة كبار في السن تبدأ رسميا بعد الخامسة والسبعين. وقد أتت نقطة التحول هذه من المؤتمر الوطني الإيطالي لطب الشيخوخة. نيكولاي مارتشيوني الأستاذ في جامعة فلورنس، ومدير قسم القلب والأوعية الدموية في مستشفى كاريغي، أكد لوكالة الأنباء الإيطالية، أن سيدة تبلغ من العمر 65 عاما، تتمتع اليوم بالقوام البدني والقدرة الإدراكية لشخص يبلغ من العمر 40 – 45 عاما، مقارنة بـ 30 سنة مضت، ومن يبلغ من العمر 75 عاما، يوازي من كان عمره 55 عاما في عام 1980.

المزيد من الأخبار على يورونيوز: جوز الهند بين أسطورة "الطعام الصحي" وحقيقة "السم الصافي" دراسة: البشر أصبحوا أطول قامة وبسرعة قياسية وأشار مارتشيوني إلى أنه تم رفع الحد العمري إلى عتبة تتكيف مع متوسط العمر المتوقع في البلد، الذي تعتبر فيه التنمية متقدمة.