قريباً سيتم تجهيز وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية بجهاز كمبيوتر عملاق وعالي التقنية يسمح بالتنبؤ بشكل أفضل بالتقلبات الجوية الحادة بحسب ما أعلنت عنه كل من وزيرة العدل نيكول بيلوبي وجاكلين غورو، الوزيرة المكلفة بشؤون الأقاليم والعلاقات مع المجتمعات الإقليمية لدى وزير الداخلية. قرار الحكومة الفرنسية يأتي بعد التغيرات المناخية الحادة التي تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة والتي تسببت في عدة ظواهر طبيعية وخسائر مادية وبشرية كبيرة كانت آخرها الفيضانات العارمة نهاية الشهر الماضي في منطقة أود جنوب البلاد.
فرنسا: حاسوب عملاق وعالي التقنية للتنبؤ بالكوارث الطبيعية والتقلبات الجوية
فرنسا: حاسوب عملاق وعالي التقنية للتنبؤ بالكوارث الطبيعية والتقلبات الجوية
ويعمل هذا الحاسوب المتطور بقاعدة الخوارزميات بناءً على صور الأقمار الصناعية وغيرها من البيانات لتحديد حالة الطقس في وقت معين. ويتم تحديث الخوارزميات ونماذج المحاكاة المحددة كل ستة أشهر.
وتملك مصالح الأرصاد الجوية الفرنسية أجهزة كمبيوتر فعالة وعملاقة تسمح بالتنبؤ بالتقلبات الجوية والكوراث الطبيعية، يوجد إحدها في المركز الوطني للارصاد الجوية بمدينة تولوز في جنوب غرب فرنسا.
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وقالت نيكول بيلوبي "بعد ما حدث في منطقة أود، اتخذت الدولة قرارًا بتمويل كمبيوتر عملاق لمصلحة الأرصاد الجوية سيدخل حيز العمل في غضون عام ونصف العام".
وأضافت الوزيرة من دون الخوض في تفاصيل العملية، "هذا الكومبيوتر سيعمل على تحسين التقديرات والتنبؤات التي يمكن القيام بها من خلال بحساب كثافة الأمطار بشكل أفضل".
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية، فريديريك دي لانوفيل قد تحدث في وقت سابق عن "هشاشة" نظام الإنذار في فرنسا" خاصة فيما يتعلق بأنظمة التحذير الملونة، مشيرة في هذا السياق إلى أن لا تهتم بها كثيرا". وأثارت فيضانات أود التي تسببت في مقتل 11 شخصا الكثير من الغضب لدى سكان المنطاق المتضررة ومسؤولين سياسيين بشأن ما وصف بالمعلومات المغلوطة حول كثافة العواصف في المستقبل.