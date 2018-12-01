ولي العهد السعودي يزور الجزائر الأحد

قالت وكالة الأنباء الجزائرية السبت إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيقوم بزيارة رسمية تستغرق يومين إلى الجزائر بدءا من الأحد، ليستأنف جولة عربية بعد قمة مجموعة العشرين المقامة في الأرجنتين. وقبل قمة مجموعة العشرين، زار ولي العهد السعودي الإمارات والبحرين ومصر وتونس قبل أن ينضم إلى الزعماء في الأرجنتين.

وكانت هذه أول جولة خارجية للأمير محمد منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي أدى إلى توتر علاقات السعودية مع الغرب وشوه صورة الأمير في الخارج.

وقالت السعودية إن الأمير لم يكن على علم مسبق بالجريمة. وبعد أن قدمت تفسيرات عديدة متناقضة، قالت الرياض الشهر الماضي إن خاشقجي قتل وجرى تجزئة جثته عندما فشلت مفاوضات إقناعه بالعودة إلى السعودية.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الزيارة ستشهد مناقشة الاستثمارات الجزائرية السعودية والعلاقات التجارية في قطاعي النفط والبتروكيماويات.

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وزادت صادرات السعودية للجزائر 29 في المئة مقارنة بنفس الفترة العام الماضي إلى 571 مليون دولار في الأشهر العشرة الأولى للعام الحالي.

وقال وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني الأسبوع الماضي إن أسعار النفط العالمية لن تكون على جدول الأعمال. والجزائر من الدول العربية القليلة التي تربطها علاقات جيدة بالسعودية وخصمها إيران في الوقت ذاته.

ولدى الجزائر أيضا علاقات قوية مع قطر التي قطعت معها السعودية وثلاث دول عربية أخرى روابط التجارة والنقل في يونيو حزيران 2017. واتهمت الدول الأربع قطر بدعم الإرهاب وإيران الأمر الذي تنفيه الدوحة.

وترتبط الجزائر أيضا بعلاقات جيدة مع تركيا التي توترت علاقاتها مع السعودية بسبب مقتل خاشقجي.

ولن يواجه ولي العهد السعودي احتجاجات على مقتل خاشقجي كما حدث في تونس لأن الاحتجاجات في العاصمة الجزائرية محظورة.

لكن مجموعة من كبار الصحفيين والمفكرين أصدرت رسالة مفتوحة للاحتجاج على الزيارة وقالت إنها "غير أخلاقية وغير مناسبة سياسيا".