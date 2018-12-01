حمامات البخار "ساونا".. فوائد جمة لجسم الإنسان ولمرضى القلب

وربطت الدراسة تراجع خطر الوفاة بمدة البقاء في حمامات البخار وعدد مرات الاستحمام. إذ أن نسبة الوفيات الناجمة عن الأمراض القلبية والأوعية الدموية مرتبطة بالفترة التي يمكث فيا الشخص في حمام الساونا.

كشفت دراسة فنلندية نشرتها الصحيفة الإلكترونية البريطانية للطب "بي أم سي" أن الاستخدام المنتظم لحمامات البخار "ساونا" قد يقلل من خطر الوفاة جراء الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية لمن هم فوق الخمسين سنة.

وخلصت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين قضوا أكثر من 45 دقيقة في الأسبوع في الاستحمام يمثلون 5.1 حالة وفاة لكل 1000 شخص. فيما يرتفع هذا العدد لـ 9.6 لمن قضى أقل من 15 دقيقة أسبوعيا في الساونا.

وأجرى الباحثون بحوثا ركزت على عادات استحمام 1688 شخصا تجاوزت أعمارهم الخمسين سنة في فنلندا، نصفهم من النساء. وتمت مراقبة حالتهم الصحية بعد مرور خمسة عشر سنة.

وأشار البروفيسور ياري لاوكانين من جامعة فنلندا الشرقية أن "دراسات سابقة أثبتت أيضا الاستخدام المنتظم لحمام الساونا له تأثير على انخفاض ضغط الدم". وأضاف بالقول: "من المعروف أن حمام الساونا يؤدي لزيادة في معدل ضربات القلب تماما مثلما هو الأمر عند ممارسة التمرينات البدنية الخفيفة".

في المقابل، شدد الباحثون أن نتائج الدراسة تنحصر على منطقة واحدة في فنلندا وهي تحتاج لمزيد من البحوث من أجل الوصول لنتائج أكثر عمقا.