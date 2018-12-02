قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت إن تركيا لا تعتزم إلحاق الضرر بالأسرة الملكية في السعودية وإن التوصل إلى المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي سيعود أيضا بالنفع على السعودية. وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي في قمة مجموعة العشرين في بوينس أيرس إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أرسل نائبه العام إلى تركيا للتحقيق في مقتل خاشقجي لكنه لم يقدم أي معلومات لأنقرة.
إردوغان يقول إن جريمة قتل خاشقجي استغرقت سبع دقائق ونصف
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إردوغان يقول إن جريمة قتل خاشقجي استغرقت سبع دقائق ونصف
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وتابع أن تركيا لديها أدلة على أن خاشقجي قتل في 7.5 دقيقة وأنها قدمت هذه الأدلة لكل الدول التي طلبتها بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والسعودية.
وبشان لقائه مع ترامب أكد الرئيس التركي أنه بحث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب الوضع في منطقتي منبج وإدلب بسوريا. وقال إنه جرى أيضا مناقشة العقوبات الأمريكية على بنك خلق التركي المملوك للدولة خلال الاجتماع الذي استغرق 50 دقيقة.
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