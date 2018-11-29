رئيس الأرجنتين: قمة العشرين قد تناقش الإتهامات الموجهة ضد بن سلمان

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قال رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري يوم الخميس إن الاتهامات ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان فيما يتصل بارتكاب جرائم حرب ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ربما تطرح للنقاش خلال قمة مجموعة العشرين التي تبدأ يوم الجمعة. وقال ماكري خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "فيما يتعلق بولي العهد الذي يحضر القمة فإن السعودية عضو دائم في مجموعة العشرين وبالتالي فإنه يحضر القمة، المشكلة التي أثرت على العالم مطروحة على الطاولة وربما تثار خلال إجتماعات ثنائية وربما لا... أو على جدول أعمال قمة العشرين".

أما ماكرون وخلال اللقاء ، أعلن أنه سينتهز الفرصة لبحث الإتهامات مع ولي العهد السعودي عندما يلتقيان أثناء القمة، واصفا عملية قتل خاشقجي بأنها "أمر خطير للغاية" ، وقال "أعتقد ويحدوني الأمل أن التحقيقات في تركيا وفي السعودية ستستمر بغية توضيح الوضع سواء لأقارب السيد خاشقجي أو للمجتمع الدولي".