ماكرون يزور قوس النصر بعد اشتباكات السبت العنيفة ويعقد اجتماعا أمنيا طارئا

توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مباشرة إلى قوس النصر في جادة شانزليزيه بعد عودته لباريس اليوم الأحد قادما من الأرجنتين ليتفقد الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمعلم الشهير خلال أحداث الشغب أمس السبت.
وأظهرت لقطات تلفزيونية الجزء الداخلي من القوس حيث تحطم جزء من تمثال ماريان، وهو رمز للجمهورية الفرنسية، كما كتب المحتجون على القوس شعارات مناهضة للرأسمالية ومطالب اجتماعية.
وأصيب 133 شخصاً، منهم 23 من قوات الأمن، كما ألقت الشرطة القبض على أكثر من 400 شخص خلال الأحداث.
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ما بعد العاصفة
وبعد استمرار المظاهرات وأعمال الشغب حتى ساعة متأخرة من مساء السبت، بدأت صباح الأحد جهود إزالة آثار الدمار الذي لحق ببعض المنشآت العامة والخاصة في باريس.
وقال بنجامين غريفو، المتحدث باسم الحكومة الفرنسية إنها تفكر في عدة مقترحات من ضمنها فرض حالة الطوارئ للحيلولة دون تكرار مشاهد الشغب مرة أخرى.