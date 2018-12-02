ماكرون يزور قوس النصر بعد اشتباكات السبت العنيفة ويعقد اجتماعا أمنيا طارئا

توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مباشرة إلى قوس النصر في جادة شانزليزيه بعد عودته لباريس اليوم الأحد قادما من الأرجنتين ليتفقد الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمعلم الشهير خلال أحداث الشغب أمس السبت.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الجزء الداخلي من القوس حيث تحطم جزء من تمثال ماريان، وهو رمز للجمهورية الفرنسية، كما كتب المحتجون على القوس شعارات مناهضة للرأسمالية ومطالب اجتماعية.