تعرف على ثروات أغنى 10عائلات.. جنسياتها ومجال أعمالها

ثروات العائلات الغنية تنتهي بتبديد الأصفار، مع توارث الأبناء، هي قاعدة قديمة معروفة، إلا أنه وفي عصرنا الحالي، وبسبب اللامساواة، والفرص غير المتكافئة بين الناس، خاصة أصحاب الملايين والبلايين قد تصبح خاطئة.

والحديث هنا قد يكون صحيحا عن أغنى 25 عائلة في العالم، التي تسيطر على حوالي 1.1 تريليون دولار من ثروات العالم، بحسب بيانات جمعتها وكالة بلومبيرغ.

مجالات عمل هذه العائلات، من أصابع شوكولاتة مارس، حتى أوشحة هيرمز، وصولا إلى المجمعات التجارية والفنادق وشركات البيانات، وحتى مصنعي الادوية، مصادر هذه الثروات متنوعة.

ويمكن القول إن أية عملية حسابية لثروة احدى العائلات قد تكون نتيجتها نقطة في بحر الرقم الصحيح، فثروة عائلة روثشيلدز أو روكفيليرز هائلة، فهتين العائلتين قديمتين وجذورهما ممتدة إلى قرون، بمعنى أنه يصعب تتبع الأصول والأرباح، كما أن هنالك عائلات أو عشائر لا يمكن التحقق منها أو من مصدرها، أو أنها مستمدة بشكل أساسي من الحكم، كآل سعود على سبيل المثال.

بالمقابل هنالك عائلات تبددت ثرواتها فعلا، أو تضاءلت عند تورثيها للأبناء، كما حصل مع عائلة بولتزير مثلا أو فانديريلتس، وهنا يجب التأكيد على ضرورة أن تنتهج العائلات الثرية لاستراتيجيات معينة لكي تضمن الحفاظ على ثروتها على مر الأجيال.

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إلا أن هنالك أشخاص من أصحاب البلايين لديهم موقف مختلف، مثل بيل غيتس، ومارك زوكربيرغ، وهما من رواد الأعمال، الذين تعهدوا بتكريس غالبية ثرواتهم للعمل الخيري.

وبالحديث عن هذه العائلات، نبدأ مع عائلة وولتون:

ثروة هذه العائلة 151.5 مليار دولار، تمتلك هذه العائلة سلسلة متاجر وولمارت، وهي الأكبر في العالم، عائداتها السنوية 500 مليار دولار، من حوالي 12000 فرع منتشرة حول العالم.

أسست هذه المتاجر في العام 1945، على يد سام والتون، وفي العام 1992، وبعد وفاته تولى ابنه روب إدارة المجموعة، ثم حل محلة ابنه ايضا في العام 2016.

عائلة كوك:

والتي تمتلك شركة ضخمة تحمل نفس الاسم، قيمة ثروتها 98.7 مليار، تعمل في مجالات صناعة وتكرير وتوزيع النفط، والأسمدة، والمواشي وحتى القطاع المالي، افتتح فريد كوك هذه الشركة، والبداية كانت باسم وود ريفر للنفط في العام 1940، ثم ورثه أبناؤه الأربعة فريدريك، تشارلز، ديفيد ووليام.

وفي الثمانينيات خرج فريدريك وويليام من الشراكة، ليبقى تارلز وديفيد، وتبلغ عائدات الشركة سنوية حوالي مئة مليار دولار.

وفي العام 2018 وبسبب الحالة الصحية، اضطر ديفيد كوك إلى التخلي عن إدارة شركة العائلة.

عائلة مارس:

ثروة هذه العائلة حوالي 89.7 مليار دولار، البداية كانت مع فرانك مارس، وبسبب عشقه للشوكولاتة منذ طفولته دخل مجال تصنيعها، ليخرج بمنتجه الأشهر M&Ms وأصابع الشوكولاتة مارس، وهو ما يعود على الشركة بـ 35 مليار دولار سنويا.

شراكة من 3 عائلات، فاندام، دو سبولبيرك ودو ميفيوس:

وهي عائلات بلجيكية قيمة ثروتها 54.1، اجتمعت في شركة للبيرة، مع العلم أن هذه العائلات تعمل في هذا المجال منذ القرن الرابع عشر، إلا أن عائلة فاندام دخلت في هذه الشراكة في العام 1987، وهو ما أدى إلى اندماج بين بييدبوف وآرتواز، تم إصدار منتج جديد بعدها هو إنتربيو.

وتشكل أصول هذه الشركات حوالي ملياري دلار.

عائلة دوماس:

وهي عائلة فرنسية، تبلغ قيمة ثروتها حوالي 49.2 مليار، جنتها من خلال بيع الأزياء، ويدير شركة العائلة حاليا بيير أليكسيس دوماس كمدير فني، وأكسيل دوماس كرئيس للمجموعة.

عائلة ويرثيمير:

قيمة ثروتها 45.6 مليار دولار، تعمل في مجال الازياء، بشركة اسمها شانيل، حيث استغل الشقيقان ألان وجيرارد بعد أن كان جدهما قد دعم المصممة كوكو شانيل عام 1920، وتبلغ عائدات الشركة سنويا 9.6 مليار دولار.

عائلة أمباني:

وهي عائلة هندية تبلغ قيمة ثروتها حوالي 43.4 مليار دولار، تمتلك مجموعة مصانع في الهند تأسست عام 1957 عى يدر ديروبهاي أمباني، الذي عاد إلى الهند من اليمن، وبعد وفاته عام 2002، وبسبب عدم تركه وصية، توصلت أرملته إلى تسوية مع أبنائها لإدارة الشركة، حيث يديرها ابنه موكيش، الذي يسكن في منزل مكونا من 27 طابقا، والذي وصف بأنه أغلى مسكن خاص في العالم.

عائلة كواندت:

وهي عائلة ألمانية تمتلك شركة سيارات بي إم دبليو، قيمة ثروتها 42.7 مليار دولار، بعد أن تمكن هيربيرت كواندت عام 1954 عندما ورث شركة العائلة، وتمكن من زيادة استحواذها على أسهم مصانع بي إم دبليو إلى أكثر من 50%، وبعدما كانت الشركة تعاني، تحولت إلى احدى أكبر شركات تصنيع السيارات في العالم.

عائلة كارجيل ماكميلان:

وتبلغ قيمة ثروتها 42.3 مليار دولار، اسم الشركة هو كارجيل Inc، وتعمل الشركة في تجارة القهوة والبنوك، والزراعة بشكل عام.

عائلة بوهرينجير فون بومباخ:

عائلة ألمانية قيمتها حوالي 42.2 مليار دولار، تشتغل بالصناعات الدوائية، بدأت أعمالها في العام 1885، وفي العام 2010 احتفلت الشركة بالذكرى 125 لتأسيسها.