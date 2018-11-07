بعيدا عن الانتخابات: ما هي ثروة أوباما وزوجته ومن أين تأتي وكيف تُصرَف؟

منذ استلامه منصبه في مجلس الشيوخ الأمريكي عام 2005 وحتى مغادرته البيت الأبيض جمع الرئيس السابق باراك أوباما 20 مليون دولار عن طريق ادخار راتبه الرئاسي وعائدات الكتب واستثمارات أخرى.

وتقول مجلة فوربس التي تعنى بثروات المشاهير أن الرئيس السابق الذي لا يتوقف عن العمل بدأ مشواره السياسي وفي حسابه 1.2 مليون دولار أمريكي فقط. ومنذ ذلك الحين استطاع مع عائلته أن يزيدوا ثروتهم لتبلغ حاليا 40 مليون دولار، من خلال مشاريع بدأها أوباما بعد انتهاء فترته الرئاسية، ومشاركته بحملات مختلفة، بالإضافة إلى راتبه التقاعدي الكبير.

"من أين لك هذا؟"

وتشكل عائدات الكتب القسم الأساسي من ثروة أوباما، فمبيعات الكتب بين عامي 2005 و 2016 وفرت له 15.6 مليون دولار. وفي عام 2017 وقّع مع زوجته صفقة لنشر كتب بقيمة 60 مليون دولار.