قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي إن أنفاق حزب الله الهجومية كانت تهدف لإدخال إرهابيين إلى أراضينا، مؤكدا أن العملية مستمرة ماكان ذلك ضروريا.
وأكد نتنياهو إلى أن قرار العملية اتخذ قبل أسابيع، وأن التحرك بدأ صباح اليوم.
نتانياهو: أنفاق حزب الله تهدف لإدخال إرهابيين إلى إسرائيل
قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي إن أنفاق حزب الله الهجومية كانت تهدف لإدخال إرهابيين إلى أراضينا، مؤكدا أن العملية مستمرة ماكان ذلك ضروريا.
وأكد نتنياهو إلى أن قرار العملية اتخذ قبل أسابيع، وأن التحرك بدأ صباح اليوم.
وتحدث نتنياهو بعد أن قال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم إنه شن عملية على الجانب الإسرائيلي من الحدود "لكشف وإحباط" الأنشطة تحت الأرض، لأنفاق حفرتها جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران لشن هجمات عبر الحدود من لبنان إلى إسرائيل.
ونشر الجيش الإسرائيلي لقطات فيديو لنفق قال إنه اكتشفه، وقالت إسرائيل إن النفق يبدأ من داخل منزل قرب قرية كفر كلا اللبنانية ويعبر الحدود قرب بلدة المطلة في أقصى شمال إسرائيل.
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وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن العملية تجري داخل إسرائيل ولن تمتد إلى داخل لبنان.
وقال مراسل من رويترز إن الوضع بدا هادئا على الجانب اللبناني من الحدود حيث انتشرت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والقوات اللبنانية كالمعتاد.
ولم تخض إسرائيل وحزب الله أي صراع عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ آخر حرب بينهما عام 2006 غير أن إسرائيل شنت هجمات في سوريا مستهدفة ما وصفتها بإمدادات أسلحة متطورة لحزب الله.