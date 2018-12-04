نتانياهو: أنفاق حزب الله تهدف لإدخال إرهابيين إلى إسرائيل

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي إن أنفاق حزب الله الهجومية كانت تهدف لإدخال إرهابيين إلى أراضينا، مؤكدا أن العملية مستمرة ماكان ذلك ضروريا.

وأكد نتنياهو إلى أن قرار العملية اتخذ قبل أسابيع، وأن التحرك بدأ صباح اليوم.