القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا في توغل لها بالضفة الغربية

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قال مسؤولون فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيا في اشتباك بالضفة الغربية المحتلة اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر كانون الأول. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن القوات الإسرائيلية دخلت طولكرم وداهمت عدة منازل واجتمع حشد في المنطقة.

وقال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني إن القتيل يدعى محمد حبالي ويبلغ من العمر 22 عاما، وأضافوا أنه أُصيب برصاص في الرأس.