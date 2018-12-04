أمير قطر يتلقى دعوة من السعودية لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي

قالت وكالة الأنباء القطرية مساء هذا الثلاثاء، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه رسالة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، لدعوته لحضور القمة الخلجية المقبلة.

وأضافت الوكالة القطرية أن الرسالة سلمها الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لوزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر، خلال استقبال الأخير له في العاصمة القطرية الدوحة.

وستنعقد القمة الخليجية يوم التاسع من الشهر الجاري في العاصمة السعودية الرياض.

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وقطر التي لم تؤكد مستوى تمثيلها في القمة حتى الآن، منخرطة في نزاع مرير مع السعودية شق صف مجلس التعاون الخليجي.

وتفرض السعودية والإمارات والبحرين فضلا عن مصر عقوبات دبلوماسية وتجارية وفي مجال النقل على قطر منذ يونيو حزيران من العام 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب. وتنفي الدوحة هذا الاتهام.

وفي قمة العام الماضي التي انعقدت في الكويت، أرسلت السعودية والإمارات والبحرين وزراء أو نواب رؤساء وزراء وليس زعماء الدول.

تأتي دعوة العاهل السعودي بعدما أعلنت قطر فجأة انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد مشاركة دامت 57 عاما لتركز على الغاز في ضربة على ما يبدو للسعودية زعيمة أوبك فعليا.