قطر تتوقع استلام أول 6 مقاتلات إف-15 بحلول مارس 2021 

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قال مسؤول عسكري اليوم الاثنين إن قطر تتوقع استلام أول ست مقاتلات من طراز إف-15 في القاعدة الجوية لديها بحلول مارس آذار عام 2021.