زار مئات الأشخاص جثمان الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب، يوم الثلاثاء، في الكونغرس، وكان من بين الحضور كلبته سالي.
وسيبقى الجثمان في المبنى حتى يوم الأربعاء، حيث من المقرر عقد جنازة رسمية في كاتدرائية واشنطن الوطنية.
شاهد: كلبة بوش مع المشيعين في مبنى الكونغرس
زار مئات الأشخاص جثمان الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب، يوم الثلاثاء، في الكونغرس، وكان من بين الحضور كلبته سالي.
وسيبقى الجثمان في المبنى حتى يوم الأربعاء، حيث من المقرر عقد جنازة رسمية في كاتدرائية واشنطن الوطنية.
وأمر ترامب الحكومة الفيدرالية أن تغلق يوم الأربعاء وسيتم إغلاق كل من بورصة نيويورك وناسداك، بالإضافة إلى أسواق السندات، ومن المتوقع أن تبقى أسواق الطاقة والعملة الأجنبية مفتوحة.
وتوفي بوش في منزله في هيوستن الجمعة، عن عمر يناهز 94 عاما، بعد سبعة أشهر من وفاة زوجته باربرا.
وبعد واشنطن ستقام له جنازة أخرى في هيوستن يوم الخميس، ومن ثم سيتم دفنه في مكتبة بوش الرئاسية في تكساس.
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