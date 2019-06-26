شاهد: حفل تقاعد كلبة الإنقاذ المكسيكية فريدا

أقامت القوات البحرية المكسيكية حفل وداع رسميا لكلبة الإنقاذ الشهيرة فريدا بمناسبة تقاعدها وذلك تقديرا لجهودها في البحث عن ضحايا الزلازل وانقاذهم، وخاصة أثناء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في العام 2017.

وأشاد الأميرال إدواردو ريدوندو نائب قائد القوات البحرية المكسيكية بجهود فريدا قائلا إنها أدت مهمتها بشرف ووحدت قلوب المكسيكيين.

وأصبحت فريدا نجمة على مواقع التواصل الاجتماعي في المكسيك بعد جهودها في البحث والإنقاذ في مدينة مكسيكو سيتي في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في سبتمبر من العام 2017.

وإلى جانب عملها خلال زلزال 2017 بالمكسيك شاركت فريدا ، التي اشتهرت بنظارتها ونعليها ، في جهود البحث والإنقاذ في زلزال آخر وقع بجنوب المكسيك عام 2017 ، وزلزال في الإكوادور عام 2016 ، وانهيار أرضي في غواتيمالا في العام 2015 .

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