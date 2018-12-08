شاهد: سطو مسلح على بنك بالبرازيل يودي بحياة 14 شخصا

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قالت السلطات في البرازيل إن 14 شخصا بينهم ست رهائن قتلوا يوم الجمعة في تبادل لإطلاق النار بين الشرطة ومسلحين في عملية سطو مسلح على بنك في بلدة صغيرة بشمال شرق البلاد.