هل يصبح ممثل أفلام إباحية وزيرا للثقافة في البرازيل؟

تتداول وسائل إعلام برازيلية شائعات مفادها أن ألكساندر فروتا، ممثل الأفلام الإباحية ونجم تلفزيون الواقع سابقا، قد يكون وزير الثقافة القادم.
إثر فوز المرشح الشعبوي، خايير بولسونارو، بالانتخابات الرئاسية البرازيلية يوم الأحد الماضي، لن يتم الإعلان عن حكومته حتى يتولى منصبه في يناير 2019.
وفي هذه الأثناء، تقول العديد من الأوساط السياسية والإعلامية في البلاد إن الرئيس الجديد يرى في فروتا أحد أفضل المرشحين لتولي حقيبة الثقافة.
وبدأت القصة مع تداول شريط فيديو للرئيس الجديد وهو يهنئ فورتا لانتخابه لتمثيل حزبه "الاشتراكي الليبرالي" في البرلمان عن ولاية ساو باولو.
وبعد تهنئته، عرض خايير بولسونارو على فورات أن يصبح وزيرا للثقافة، وهو أمر مفاجئ من رجل أعلن سابقا أنه "لن يستطيح حب ابن مثلي الجنس" لو كان لديه واحد.
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أسوأ فكرة
وخلال مسيرته المهنية، عرف عن فورتا أنه ثنائي الجنس، إذ لطالما ظهر في أفلام إباحية وهو يمارس الجنس مع إناث وذكور على السواء.
عام 2008، بعد نقله إلى المستشفى نتيجة تجرعه كمية زائدة من الكوكائين، أعلن أن "تمثيل الأفلام الإباحية قد تكون أسوأ فكرة على الإطلاق".
وبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والشائعات الحالية حول فورتا، بات السؤال: هل تلفزيون الواقع هو الطريق الأفضل للوصول إلى منصب سياسي؟