الشرطة الصينية تغلق 1100 حساب على وسائل التواصل الاجتماعي

نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الشرطة قولها يوم السبت إنها أغلقت 1100 حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى 31 موقعا إلكترونيا هذا العام بسبب ممارستها أنشطة غير قانونية مثل بث تعليقات مسيئة واستفزازية أو الابتزاز.

وقالت شينخوا نقلا عن وزارة الأمن العام إن الشرطة وجدت أن بعض حسابات التواصل الاجتماعي على تطبيقي وي شات المملوك لشركة تنسينت وويبو المملوك لشركة سينا لفقت اتهامات ضد شركات وأفراد.

وأضافت شينخوا أن هذه الحسابات أرسلت بعد ذلك معلومات سلبية على الإنترنت وطالبت بفدية مقابل حذفها.

وشددت الصين في السنوات الأخيرة قواعدها الصارمة للرقابة على الإنترنت بإصدار قانون جديد لفرض قيود على وسائل الإعلام وإجراءات رقابية على المواقع الإعلامية والحملات الدعائية لحذف المحتوى الذي يعتبر غير مقبول.

وأغلقت السلطات هذا العام حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي لأسباب تراوحت من نشر محتوى بذئ وإشاعات عن المشاهير إلى مقالات اعتبرتها الرقابة غير سليمة من الناحية السياسية.

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