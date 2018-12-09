شاهد: مركبة الفضاء دراغون تنقل هدايا عيد الميلاد إلى محطة الفضاء الدولية

وصلت مركبة سبيس إكس دراغون غير المأهولة التي طورتها شركة سبيس إكس إلى محطة الفضاء الدولية وهي تحمل شحنة يبلغ وزنها 2721 كيلوغراما تشمل معدات لتجارب علمية بالإضافة إلى أطعمة وهدايا عيد الميلاد.

المركبة الفضائية وصلت إلى محطة الفضاء الدولية السبت لتزود المحطة بهدايا عيد الميلاد بالإضافة إلى أطعمة مثل لحم الديك الرومي والبطاطا الحلوة وفقا لما ذكرته إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا.

وقالت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية، ناسا إن رائد الفضاء الألماني ألكسندر جيرست ومهندسة الطيران الأمريكية سيرينا أونيون تشانسيلار استخدما الذراع الروبوتية الموجودة على سطح المحطة الفضائية الدولية لالتقاط كبسولة المركبة دراغون.

وانطلقت دراغون على متن الصاروخ فالكون 9 من قاعدة كيب كنافيرال في فلوريدا الأربعاء وستظل ملتحمة بمحطة الفضاء الدولية لخمسة أسابيع تقريبا ثم تنفصل عنها لتسقط في المحيط الهادي.

اقرأ أيضا على يورونيوز: