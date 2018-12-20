عودة موفقة لثلاثة رواد فضاء من محطة الفضاء الدولية

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أكدت إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" أنّ ثلاثة من أفراد طاقم محطة الفضاء الدولية عادوا بسلام إلى الأرض هذا الخميس وهبطوا في كازاخستان على متن مركبة فضاء روسية من طراز "سويوز". وهؤلاء الرواد هم أوائل العائدين من محطة الفضاء الدولية منذ أكتوبر-تشرين الأول، عندما هبط رائدا الفضاء الأميركي نيك هيغ والروسي أليكسي أوفتشينين سالمين في سهل في كازاخستان بعد تعطل صاروخهما، الذي كان متجها إلى المحطة بعد دقيقتين من انطلاقه.

وقالت "ناسا" في تدوينة إن رائدة الفضاء التابعة لها سيرينا أونيون تشانسيلور هبطت مع زميلها الألماني ألكسندر غيرست، وهو من وكالة الفضاء الأوروبية، ورائد الفضاء الروسي سيرغي بروكوبييف عند منتصف النهار ودقيقتين بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وأمضت أونيون تشانسيلور 197 يوما في الفضاء وأسهمت في مئات التجارب العلمية على متن محطة الفضاء الدولية. للمزيد: ثلاثة رواد يعودون إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية شاهد: رائد فضاء يتفاعل مع رجل آلي على متن محطة الفضاء الدولية وتعتمد "ناسا" على صواريخ روسية في نقل الرواد إلى المحطة منذ أوقفت الولايات المتحدة برنامجها "مكوك الفضاء" في العام 2011، لكن الوكالة أعلنت عن خطط لإجراء رحلات تجريبية تضم رائديْ فضاء تحملهما صواريخ من صنع "بوينغ" و"سبيس إكس" في أبريل-نيسان المقبل.