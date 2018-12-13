حرف خاطئ في عنوان مقالة أميركية يثير عاصفة على الإنترنت

بالأحرى، يمكننا القول إنها كانت محلية ومغمورة حتى تلك الساعة التي استبدل فيها حرف بآخر، عن طريق الخطأ قطعاً، فوصلت إلى الشهرة العالمية.

المقالة تتحدث عن الممثلة الأميركية جوليا روبرتس ، تحديداً عن دورها الأخير في فيلم "Ben Is Back" (بين عاد). والصحيفة التي "خربت الدنيا" تصدر في نيويورك، وهي محلية.

أما الموضوع ففيه من دون أدنى شك، إيحاء جنسي - كما يراه القراء – يتعلّق طبعاً بصاحبة الابتسامة الرائعة جوليا روبرتس.

ولكن لا يبدو لقارئ أكثرية التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع أن ذلك الإيحاء مرضي على الإطلاق. بالعكس تماماً، فالخطأ المطبعي تسبب بجو من المزاح والضحك على "السوشال ميديا".

وفي التفاصيل أن صحيفة "بوست-جورنال" من "جيمس تاون" الأميركية نشرت مقالاً يوم السبت الفائت عن دور جوليا روبرتس في العمل الأخير الذي شاركت فيه.

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وتلعب روبرتس دور أم يعاني ابنها من الإدمان على المخدرات، وتكتشف العائلة ذلك بطريقة مفاجئة، بعد عودته لقضاء عيد الميلاد ذات يوم.

وفي الصفحة الرابعة حصل الخطأ المطبعي الذي أثار انتباه المغردين، حيث كتب حرف "H" بدل حرف "R" في مفردة "Role" أي "دوْر"- كدور سينمائي نعم – ليغيّر معنى المفردة إلى "ثقب" أو "شق".

وكان المقصود من العنوان القول إن "أدوار (روبرتس) تتحسن مع تقدّمها في العمر"، إنما أدى ذلك الخطأ المطبعي إلى تغيير المعنى ليصبح "ثقوب (روبرتس) تتحسن مع تقدّمها في العمر".

و"ثقوب" روبرتس كفيلة، كما يبدو، بإشعال وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم.

عنوان مقالة أميركية ينتشر بقوة على الإنترنت

يذكر أخيراً أن الممثلة الشهيرة لم تدلِ بأي تعليق على الخبر.