فيلم "جوي" يفوز بالنجمة الذهبية للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش

وفاز بجائزة أفضل ممثل في المهرجان التونسي نضال السعدي عن دوره في فيلم (في عينيا) بينما فازت الألمانية أنيت شفارتز بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم ‭‭‭‭‭"‬‬‬‬‬كل شيء بخير‭‭‭‭‭"‬‬‬‬‬ (All Is Good) وفاز بجائزة أفضل إخراج الصربي أونين غلافونيتش عن فيلمه "الحمولة" (The Load).*