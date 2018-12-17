معالج روحاني برازيلي متهم بمئات الاعتداءات الجنسية يسلّم نفسه للشرطة

ذكرت وسائل إعلام محلية في البرازيل يوم الأحد أن معالجاً روحانيا تتهمه أكثر من 300 امرأة باعتداءات جنسية قد سلم نفسه للشرطة بعد يوم من اعتباره هاربا من العدالة.

وقالت بعض وسائل الإعلام إن جواو تيشيرا دي فاريا الذي ذاع صيته بعدما أذاعت الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري تقريرا عن أساليبه العلاجية عام 2013، استسلم للسلطات على طريق سريع بمنطقة أبادجانيا.