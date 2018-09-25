امرأة ثالثة تتهم بريت كافانا بالاعتداء الجنسي عليها ومستعدة للخضوع لاختبار كشف الكذب

قال محامي امرأة ثالثة اتهمت مرشح الرئيس دونالد ترامب للمحكمة العليا، بريت كافانا، بالاعتداء عليها جنسياً إنه سيكشف المزيد من التفاصيل حول الحادثة خلال اليومين المقبلين.
وأكد مايكل أفنيتي أن موكلته حصلت على عدة تصاريح أمنية من وزارتي العدل والخارجية الأمريكيتين. وأضاف أن هناك " الكثير والكثير" من الشهود في صالح الادعاء الذي قدمته المرأة.
ودعا المحامي إلى إجراء تحقيق حول الحادثة في مكتب التحقيقات الفيدرالي. وقال إن موكلته مستعدة للخضوع لاختبار كشف الكذب إذا وافق كافانا على ذلك.
وقال أفنيتي : " أقول لدونالد ترامب ووكيله، كونوا حذرين قبل أن تفكروا باتهام موكلتي بالكذب".
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اتهامات جنسية جديدة تطال مرشح ترامب للمحكمة العليا بريت كافانا
وكان بريت كافانا (53 عاماً) قد رفض الاتهامات الموجهة إليه. وقال في مقابلة تلفزيونية " لم ارتكب يوماً اعتداء جنسياً... ولن تحبطنا اتهامات كاذبة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دافع عن مرشحه للمحكمة العليا. واعتبر أن الهدف من هذه الاتهامات الباطلة هو " تدمير" كافانا . كما وصفه " بالرجل الممتاز وذو السمعة الجيدة".