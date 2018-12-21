عام 2018.. سياسة وفكاهة وشخصيات مرموقة وأخبار مثيرة.. اختبر معلوماتك

على الصعيد السياسي رأينا في القارة العجوز، حكومات واجهت غضبا شعبيا عارما كاد يزعزع أركانها كما حدث في فرنسا، بعد أن تحولت حركة احتجاجية بدأت عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى حراك وصل إلى حد مطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاستقالة. وتحت الضغط بدأ حراك السترات الصفراء يلقى صدى لدى الحكومة الفرنسية.

ولاحظنا أيضا صعود اليمين المتطرف في العديد من بلاد العالم.

ولا ننسى إعلان ماما ميركل أنها لن تسعى لولاية جديدة على خلفية سياسة الأبواب المفتوحة التي انتهجتها أقوى امرأة في العالم تجاه اللاجئين ما تسبب في زعزعة نفوذها حتى داخل حزبها.

عام 2018 شهدنا فيه أيضا خلطا بين السياسة والفكاهة. رأينا رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، وهي ترقص قبيل اجتماع مصيري مع حزبها المحافظ. وبالطبع لم يحرمنا جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية من بعض شطحاته وبعض التعليقات الساخرة التي أطلقها.

إيمانويل ماكرون وتصريحاته "المثيرة للجدل" وصوره وقراراته وحركاته التي كانت محل سخرية العديد من المتابعين.

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي بات أشبه بالولادة المتعسرة، والمشادات الكلامية والقرارات التي شهدها البرلمان البريطاني نالت أيضا إعجاب متابعينا.

لذا قررت أسرة يورونيوز التحريرية مشاركتكم هذه اللحظات عن طريق إختبار طريف.

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