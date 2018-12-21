"رسمٌ وكلمات".. رسائلُ من فنان إلى المهاجرين على الحدود بين أمريكا والمكسيك

على جدار يفصل بين الحدود الأمريكية والمكسيكية، يرسم مانويل أوليفر صورة ابنه يواكيم، الذي قتل في شهر شباط/فبراير خلال عملية إطلاق نار داخل مدرسة باركلاند الأمريكية. وقد أصبح أوليفر الفنزويلي الأصل والحائز على الجنسية الأمريكية، ناشطا يدعو إلى تشديد القوانين بشأن حمل السلاح في الولايات المتحدة.

وفي منطقة تيخوانا المكسيكية على الحدود كتب الرسام: "في الجانب الآخر يقتلون أطفالنا أيضا". ويبدي أوليفر تعاطفا مع المهاجرين وحاجتهم إلى حياة أفضل، ولكنه لا يعتقد أن التحول إلى الولايات المتحدة سيحل مشاكلهم، وقد فروا من العنف والفقر، لأن ابنه الذي ولد وترعرع في فلوريدا مات أيضا بسبب العنف.