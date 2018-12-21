إدارة ترامب تتجه إلى سحب نحو 7000 جندي أمريكي من أفغانستان

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أمرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجيش بسحب حوالي 7000 جندي من أفغانستان في الأشهر المقبلة، أي نحو نصف عدد القوات الأمريكية المتواجدة في أفغانستان والبالغة 14 ألفا، في مؤشر على أن صبر ترامب على الحرب الدائرة منذ 17 عاما بدأ ينفد.