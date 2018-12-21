عريضة "قضية القرن" تحصد أكثر من مليون توقيع في فرنسا خلال يومين فقط

وقّع مليون شخص خلال يومين فقط على عريضة مقدمة من مقبل أربع منظمات بيئية وحقوقية من أجل الضغط على الحكومة الفرنسية لاتخاذ مجموعة من الإجراءات فيما يتعلق بتغير المناخ وحماية البيئة.

العريضة التي حملت عنوان "عريضة القرن"، وقعها نجوم فرنسيون مثل جولييت بينوش وماريون كوتيار وإيلي سيمون، وشاركت في تنظيمها مؤسسة الطبيعة والانسان وغرينبيس الفرنسية ومنظمة أوكسفام الدولية التي تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة، بالإضافة إلى جمعية Notre affaire à tous (قضيتنا جميعاً) الفرنسية.

وأعلنت هذه الجمعيات أنها تتحمل المسؤولية القانونية والمالية عن هذا الإجراء الذي يحمل اسم المصلحة العامة أمام المحكمة الفرنسية.