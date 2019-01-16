فرنسا: إدانة مساعد سابق لساركوزي بالسجن النافذ في قضية منح وزارة الداخلية

رفضت محكمة النقض الفرنسية الأربعاء الاستئناف المقدم من طرف كلود غيان الساعد الأيمن السابق للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي الذي حكم عليه في يناير/ كانون الثاني 2017 بالسجن لمدة عامين أحدهما نافذ في قضية المكافآت النقدية التي استفاد منها من وزارة الداخلية. المحكمة أدانت كلود غيان الذي شغل منصب وزير الداخلية في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي بغرامة مالية قدرها ألف 75 يورو وحظره من شغل أي منصب في الخدمة العمومية لمدة خمس سنوات.

وتضمنت القضية منحا نقدية دفعت كل شهر لأعضاء ديوان نيكولا ساركوزي عندما كان يشغل منصب وزيرا للداخلية وكان كلود غيان رئيساً لديوانه. وقد تم اقتطاع هذه المنح من ميزانية مخصصة لتكاليف تحقيقات مراقبة الشرطة.