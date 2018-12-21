أسعار النفط ترتفع مع استعدادات أوبك وحلفائها لخفض الإنتاج

قفزت أسعار النفط، الجمعة بعدما تراجعت بنسبة 5% في الجلسة السابقة، بفعل إشارات على أن خفض إنتاج أوبك الذي سيبدأ في الشهر المقبل سيكون أكبر من المتوقع.
وقد تزامن كل ذلك مع إعلان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن جميع منتجي النفط الموافقين على خفض الإنتاج سيواصلون مراقبة الأسعار. ولا يرى الوزير الروسي ضرورة انعقاد اجتماع طارئ لمنظمة البلدان المصدرة للنفط ومنتجين من خارجها.
قبل يوم، وفق وكالة رويترز، صرّح الأمين العام للأوبك محمد باركيندو في خطابه أن "المنظمة تخطط لنشر جدول يفصل حصص خفض إنتاج أعضائها وحلفائها في مسعى لرفع أسعار الخام".
وأضاف باركيندو إنه "بغية تحقيق هدف خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً، فإن الخفض الفعلي للدول الأعضاء سيبلغ 3.02%".
ويتجاوز ذلك النسبة التي نوقشت بادئ الأمر عند 2.5% مع سعي أوبك لاستيعاب الدول المعفاة من الخفض: إيران وليبيا وفنزويلا.
وهكذا، يوم الجمعة وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 27 سنتا، أو ما يعادل 0.5، إلى 54.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 0448 بتوقيت جرينتش، بعدما كان قد هبط 2.89 دولار في الجلسة السابقة. اما البرنت فيتجه للانخفاض 9.4 بالمئة هذا الأسبوع.
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كذلك ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا، أو 0.7 بالمئة، إلى 46.22 دولار للبرميل. ويتجه خام غرب تكساس الوسيط إلى التراجع بنحو 9.5 بالمئة هذا الأسبوع.