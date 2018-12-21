أسعار النفط ترتفع مع استعدادات أوبك وحلفائها لخفض الإنتاج

قفزت أسعار النفط، الجمعة بعدما تراجعت بنسبة 5% في الجلسة السابقة، بفعل إشارات على أن خفض إنتاج أوبك الذي سيبدأ في الشهر المقبل سيكون أكبر من المتوقع.

وقد تزامن كل ذلك مع إعلان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن جميع منتجي النفط الموافقين على خفض الإنتاج سيواصلون مراقبة الأسعار. ولا يرى الوزير الروسي ضرورة انعقاد اجتماع طارئ لمنظمة البلدان المصدرة للنفط ومنتجين من خارجها.