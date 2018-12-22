إيران تعدم رجل أعمال بسبب ارتكابه "جرائم اقتصادية"

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن السلطات نفذت يوم السبت حكما بإعدام رجل أعمال أصدرته محكمة تنظر في القضايا بشكل عاجل تشكلت لمحاربة الجرائم الاقتصادية بعد موجة غضب من الاستغلال والفساد شهدت اعتقال عشرات الأشخاص.

وتأسست محاكم الثورة الإسلامية الجديدة، التي لا يمكن الطعن في أحكامها إلا في حالة الإعدام، في أغسطس-آب بعد دعوة مرشد الثورة آية الله علي خامنئي إلى إجراء "سريع وعادل" لمواجهة "حرب اقتصادية" من أعداء أجانب بعدما أعادت الإدارة الأمركية فرض عقوبات على طهران.

وقال التلفزيون إن حميد رضا باقري درمني أدين بتهمة "الإفساد في الأرض"، وهو اتهام عقوبته الإعدام بموجب القوانين الإسلامية الإيرانية، بسبب جرائم تشمل الرشا والاحتيال.

وأيدت المحكمة العليا حكم الإعدام هذا الشهر.

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وأعدمت إيران تاجرين بسبب جرائم اقتصادية في نوفمبر تشرين الثاني في إطار مسعى للتصدي للغش المالي في مواجهة أزمة اقتصادية والعقوبات الأمريكية التي أعادت واشنطن فرضها بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في عام 2015.

وسجنت المحاكم الخاصة عشرات من رجال الأعمال والتجار لفترات تصل إلى 20 عاما.

وتسبب ضعف الريال في وقت سابق من العام الجاري في اضطراب تجارة إيران الخارجية وساهم في ارتفاع التضخم السنوي أربعة أمثال إلى نحو 40 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.

وأثارت العملة الضعيفة احتجاجات متفرقة في الشوارع منذ أواخر العام الماضي.