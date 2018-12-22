موسكو: إلغاء معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى سيؤدي إلى المواجهة الشاملة

قالت روسيا يوم السبت إن إلغاء معاهدة نووية تعود لعصر الحرب الباردة قد يؤدي إلى سباق تسلح ومواجهة مباشرة في العالم وذلك بعد رفض اقتراح تقدمت به موسكو في تصويت في الأمم المتحدة.

وكانت موسكو قد قدمت مشروع قرار لدعم معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي تعود لعام 1987 وتحظر على موسكو وواشنطن وضع صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى على البر في أوروبا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن الأمم المتحدة أخفقت في التصويت لصالح الاقتراح.