"سانتا كلاوس" يدشن احتفالات القدس الخاصة بعيد الميلاد

كما جرت العادة، تستعد مدينة القدس للاحتفال بعيد الميلاد بداية الأسبوع المقبل، حيث يتم وضع اللمسات الأخيرة تحضيراً للعيد. ويسهر عيسى قسيسية، الذي يقوم بدور سانتا كلاوس، على إكمال جميع الترتيبات الخاصة بالاحتفالات مثل توزيع أشجار الميلاد، ودعوة الكبار والصغار إلى زيارة مغارته المليئة بالأسرار، والتي أشرف على ترتيبها وتزيينها بالأضواء والهدايا منذ أيام.

واستغل "سانتا كلاوس" المناسبة للمشي على أسوار القدس القديمة متمنيا للجميع عيد ميلاد مجيد، ومجدداً دعوته إلى السكان بالحضور واستلام شجرة عيد الميلاد مجانا.

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وكثيرا ما أكد عيسى قسيسية أنه يشعر بالسعادة عند القيام بدور "سانتا" من خلال نشر السعادة والبهجة في قلوب السكان خلال عيد الميلاد، خاصة وأنّ المنطقة تعيش ظروفا صعبة بسبب المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

وتقوم مدينة القدس كل عام بتنظيم احتفالات بمناسبة عيد الميلاد حيث يستغل سكان المدينة والسياح المناسبة لزيارة المتحف الإسرائيلي الذي يضم محطات "تعيد الحياة لأيام المسيح".