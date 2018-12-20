شاهد: سانتا كلاوس اسمه "باراك أوباما" يزور أطفالا مرضى في واشنطن

فاجأ الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أطفال مستشفى "نورث ويست" بواشنطن وعائلاتهم حيث قام بزيارة إلى المستشفى وهو يرتدي قبعة سانتا كلاوس ويحمل كيسا من الهدايا الموجهة إلى الأطفال. وقال أوباما مازحا للفريق الذي أشرف على استقباله في المستشفى: "لقد علقت الرنة بعض الوقت في الثلوج، وكنت أريد فقط أن أتأكد من أنني قمت بالرحلة وأنّ الفرصة أتيحت لي لأراكم جميعا".

ZZDNC

وتفقد باراك أوباما القاعة المخصصة للألعاب ثمّ زار غرف الأطفال الذين يقيمون في المستشفى لمتابعة العلاج ومنحهم العديد من الهدايا المختلفة، وأجرى بعد ذلك زيارات فردية للمرضى وعائلاتهم في غرفهم الخاصة.

للمزيد:

سانتا كلوز في كاراكاس الفنزويلية حاملا الهدايا والمواد الغذائية للمحتاجين

شاهد: آلاف بسترات سانتا كلاوس الحمراء يشاركون في سباق خيري في مدريد

وعادة ما تقوم السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما بزيارات إلى المستشفيات خلال فترات معينة من السنة لتقديم الدعم للمرضى ولعائلاتهم.

وأعرب الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عن عميق امتنانه لعمال المستشفى على تفانيهم في العمل، خلال العطلات الرسمية بأعياد الميلاد، كما أرسل برسالة مسجلة عبر الفيديو إلى جميع المرضى الذين لم يتمكن من رؤيتهم خلال الزيارة التي قام بها.