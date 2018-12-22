"دون تعليق": حصيلة الأسبوع

حمار وحشي في شوارع درسدن

هربت أربعة حمير وحشية من سيرك نظم بمناسبة عيد الميلاد في مدينة درسدن الألمانية، وأخذت تطوف في شوارع المدينة، قبل أن تتمكن الشرطة من الإمساك بها، وإعادتها إلى السيرك. وانتهت ملاحقة الشرطة لحمير الزرد بإصابة شرطي بجروح، فيما مات واحد منها لاحقا بسبب الإجهاد.

غذاء مثير للاشمئزاز

افتتح متحف للغذاء المثير للاشمئزاز في لوس أنجلس، وُصف أيضا بأنه مكان الطعام البديل. ومن بين الأكلات نجد جبنة اليرقات وسوشي خصية السمك ونبيذ الفأر الصيني. ويمكن للزائرين تذوق مأكولات مثل سمك القرش المعالج في أيسلندا وجبنة سردانيا المحشوة باليرقات.

كيف تقضي عيد الميلاد داخل سجن في البرازيل؟

أضفى إدخال الديكور على زنزانات وممرات سجن برازيلي في ريو دي جانيرو جوا احتفاليا على المكان خلال مسابقة سنوية، حيث قضت مئات السجينات الأسابيع الماضية في تزيين الفضاء بالمواد المعاد تدويرها، مثل أغطية القوارير البلاستيكية ورقائق الألمنيوم المستعملة في لف وجباتهن. وتؤدي السجينات أغان ورقصات ومشاهد تمثيلية للتنافس فيما بينهن، عسى أن يقف ذلك من شعورهن بالألم.

سانتا كلاوس يغوص مع الأسماك في باريس

وفي فرنسا كان الأطفال على موعد لمشاهدة سانتا كلاوس يغوص في حوض مائي مع الأسماك، وتكرر مشهد الغوص هذا في أكثر من بلد مثل مالطا واليابان.

سانتا كلاوس منهمك في عمله عشية عيد الميلاد

في قرية سانتا كلاوس الواقعة في الدائرة الشمالية القطبية، وعلى بعد كيلومترات قليلة من روفانيمي، يواصل سانتا كلاوس نشاطه، فهو لا زال يقرأ الرسائل المرسلة من جميع أنحاء العالم، ويجمع سانتا كلاوس الأغراض في أكياسه، وهو على ثقة بأنه سيكون في الموعد، ثم يتوجه إلى الغابة المغطاة بالثلوج، حيث يلتقي صديقة الموثوق حيوان الرنة "رودولف"، هاتفا: "عيد ميلاد سعيد".