قطر: أسعار النفط "تعاني" والسعودية ضخت كميات غير مبررة العام الماضي

قال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد الكعبي يوم الأحد إن الفترة الحالية وقت صعب لأسعار النفط، مشيرا إلى أن هناك دولا من بينها السعودية ضخت كميات كبيرة "لم يكن لها مبرر" في الأسواق خلال السنة الماضية.

وقال الوزير القطري في اجتماع لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في الكويت "هذا وقت عصيب بالنسبة لأسعار النفط وهناك كميات كبيرة فائضة في السوق ويجب التعامل معها. هناك قرارات اتخذت من بعض الدول لخفض الإنتاج (في اجتماع أوبك الماضي).. لأنه تم ضخ كميات كبيرة لم يكن لها مبرر في السنة الماضية".