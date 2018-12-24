بعيدا عن جدار ترامب.. وجبات "باييلا بلا حدود" للمهاجرين العالقين على الحدود الأمريكية

أعد مجموعة من الطهاة القادمين من مدينة سان دييغو الأمريكية كميات كبيرة من طبق الباييلا الإسبانية الشهيرة قبل أن يوزعوها مجانا على اللاجئين العالقين على الحدود الأمريكية-المكسيكية.

وقال الطاهي أرماندو رودييل، وهو إسباني الأصل وهاجر إلى الولايات المتحدة منذ عدة سنوات، إنه أطلق على الحملة التي قاد تنظيمها "باييلا بلا حدود" وذلك لمساعدة اللاجئين الساعين إلى دخول البلاد عبر مدينة تيخوانا المكسيكية.

الطاهي أرماندو رودييل

وأضاف: "نحن هنا لإسماع صوتنا وليس هناك طريقة لفعل ذلك أفضل من الباييّا التي ترمز إلى الحرية والوحدة والإخوة والأكثر من كل ذلك أنها تمثّل السعادة".

واصطف المئات من المهاجرين في طوابير من أجل الحصول على الوجبة الشهيرة المكونة من خليط الأرز مع الخضروات واللحم أو فواكه البحر.

وعبر اللاجئ نيسلون كوينانييا من هندوراس عن امتنانه للطهاة المشاركين في إعداد الطعام المجاني.

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ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحد من تدفق المهاجرين عبر منع من لم يتقدم بطلب للجوء بالمنافذ الحدودية الرسمية من دخول البلاد ما أوصد الأبواب في وجه الآلاف من اللاجئين القادمين من أمريكا الوسطى خلال الأسابيع الماضية.

وقضت محكمة فيدرالية أمريكية الشهر الماضي بعدم شرعية إجراءات إدارة ترامب الأخيرة.