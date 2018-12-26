البرلمان الإسرائيلي يقر قانونا لتصدير القنب لأغراض طبية

وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بصورة نهائية على قانون مثير للجدل طال انتظاره يسمح بتصدير القنب لأغراض طبية في خطوة من شأنها تعزيز مالية الدولة.

وصوت النواب في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء لصالح مشروع القانون الذي ما زال ينتظر موافقة الوزراء ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

والشركات الإسرائيلية من بين كبرى الشركات العالمية المنتجة للقنب الطبي مستفيدة من طقس ملائم وخبرة في التكنولوجيات الطبية والزراعية.

وتفيد تقديرات وزارتي المالية والصحة أن الصادرات قد تزيد الدخل الضريبي بنحو مليار شيقل (265 مليون دولار) سنويا.

ويفرض مشروع القانون قواعد صارمة على المصدرين ويهدد بالسجن وغرامات كبيرة على من ينتهكها.

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