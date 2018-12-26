بوروشينكو يُنهي العمل بالأحكام العرفية في أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني، بترو بوروشينكو، لمجلس الأمن الوطني إن العمل بالأحكام العرفية في بعض المناطق ينتهي (اليوم) الأربعاء. وكانت أوكرانيا قد فرضت الأحكام العرفية في بعض المناطق يوم 25 نوفمبر-تشرين الثاني بعد أن صادرت روسيا ثلاث سفن أوكرانية.

وقال بوروشينكو في وقت سابق هذا الشهر إنه لا يعتزم تمديد الأحكام العرفية بعد إعلانها لمدة شهر ما لم تشن روسيا هجوما واسع النطاق. وصادرت روسيا السفن التابعة للبحرية الأوكرانية في مضيق كيرش الذي يقع بين شبه جزيرة القرم وجنوب روسيا. ويتحكم المضيق في الوصول إلى بحر آزوف حيث توجد موانئ روسية وأوكرانية.

وقالت موسكو إن السفن دخلت المياه الروسية أثناء محاولتها عبور المضيق دون إشعار مسبق متجاهلة أوامر بالتوقف. وقالت كييف إن سفنها لا تحتاج لإذن من روسيا لعبور المضيق.

وبموجب الأحكام العرفية منعت أوكرانيا الرجال الروس في سن القتال من دخول البلاد وعززت إجراءات الأمن في المواقع الحيوية مثل محطات الطاقة النووية وموانئ البحر الأسود.

وقال قائد الجيش الأوكراني هذا الشهر إن روسيا تحشد قواتها قرب الحدود منذ أغسطس آب وأصبحت الآن تشكل أكبر تهديد عسكري منذ عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها.