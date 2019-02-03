بعد انشقاقها عن روسيا.. تنصيب المطران إبيفانيوس كبيرا لأساقفة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية

جرى تنصيب المطران إبيفانيوس في كاتدرائية سانت صوفيا بالعاصمة الأوكرانية كييف، الأحد، بحضور الرئيس بترو بوروشنكو وزوجته مارينا بوروشنكو، إلى جانب ممثلين عن الحكومة.

واجتمع أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا لحضور الاحتفال، الذي تم وفقا للتقاليد اليونانية، بمشاركة ممثل القسطنطينية، المطران إيمانويل أداميكس.

وفي 5 كانون الثاني/يناير من عام 2019، وقع بطريرك القسطنطينية برثلماوس الأول القرار الرسمي بإنشاء كنيسة أوكرانية مستقلة عن الكنيسة الروسية، في قداس احتفالي في اسطنبول في حضور الرئيس الأوكراني بترو بوروشنك.

وبذلك، وُضعت نهاية ل 332 سنة من وصاية الكنيسة الروسية الأرثوذكسية على أوكرانيا.

من جهة أخرى سيُضطر رجال الدين الأوكرانيين لاختيار الأطراف التي يؤيدونها مع استمرار القتال شرق أوكرانيا، بين القوات الحكومية ومتمردين مدعومين من روسيا.

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