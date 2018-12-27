الصين تحقق مع شركة "للعلاجات التقليدية" بعد وفاة مريضة بالسرطان

وذكر مسؤول في مكتب سلامة الغذاء والدواء في تيانجين لوكالة ويترز أن مجموعة تشوانغيان تخضع للتحقيق في اتهامات من بينها التسويق المضلل.

تحقق السلطات في الصين في أمر شركة أدوية تقليدية ترتبط بموت شابة مصابة بالسرطان بعد أن تجدد الحديث عن القضية على الإنترنت وفجر غضبا واسعاً من أوجه القصور في مجال الرعاية الصحية.

وقال المسؤول في لجنة التسويق وضبط الجودة في منطقة ووتشينغ في تيانجين "تدخلنا بالفعل وبدأنا تحقيقا".

وكانت وسائل إعلام حكومية تحدثت من قبل عن القضية التي تتعلق بوفاة شابة في أواخر عام 2015 بعد أن استخدمت أحد علاجات الشركة.

ويوم الثلاثاء أعاد مقال نشر على موقع (دي.إكس.واي دوت سي.إن) للرعاية الصحية القضية إلى دائرة الاهتمام من جديد.

وجاء في المقال إن الشركة استخدمت إعلانات مضللة لجذب المرضى بمزاعم عن علاجاتها.

وذكرت الشركة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن مقال دي.إكس.واي يفتقر إلى الدقة وأنها ستتخذ إجراءات قانونية لحماية حقوقها.