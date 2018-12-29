ألمانيا توافق على بناء نفق يربطها بالدنمارك

أعطت السلطات الألمانية هذا الجمعة موافقتها على مشروع نفق للقطارات والسيارات بتكلفة ثمانية مليارات دولار يربط الدنمارك بألمانيا، على الرغم من اعتراضات بيئية. وكان من المنتظر أن يكتمل النفق، الذي يبلغ طوله 19 كيلومترا ويربط جزيرة لولاند الدنماركية بجزيرة فيهمارن الألمانية، في 2024 لكنه تأجل بسبب احتجاجات بيئية في ألمانيا.

وتبلغ كلفة المشروع 52.6 مليار كرونة دنماركية أي ما يعادل 8 مليارات دولار، ويضم طريقا للسيارات من أربع مسارات ومسارين للسكك الحديدية، ويموله جزئيا الاتحاد الأوروبي. وأمام الشركة التي تقف وراء المشروع، فيمرن إيه-إس، 14 يوما لمراجعة الموافقة من وزارة النقل بولاية شيلسفيج-هولستاين قبل توقيعه.

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وقال كلوس دينسن، مدير المشروع في فيمرن إيه-إس، في بيان: "هذه هى نتيجة بضعة أعوام من التعاون بين الأطراف المعنية في الدنمارك وألمانيا". وكان الطلب قدم أولا في العام 2013 واجتاز جولتين من التشاور العام في ألمانيا. وقالت فيمرن إيه-إس إن القرار قد يُستأنف في المحكمة الادارية الاتحادية الألمانية.