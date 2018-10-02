خياران أمام سائقي الديزل في ألمانيا.. تعديل المركبات أو الحصول على حوافز مالية

بات أصحاب سيارات الديزل القديمة في ألمانيا أمام خيارين، إما الحصول على حوافز مالية أو تحديث مركباتهم، هذا ما اتفق عليه الائتلاف الحاكم، الثلاثاء، في حين أعلن قطاع صناعة السيارات اعتراضه على ذلك.

المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، وشركاؤها من قادة الائتلاف، أجروا محادثات مارثونية في وقت مبكر من الصباح، وقالوا إنهم توصلوا للاتفاق من أجل إيقاف التلوث في أكثر المدن تضررا به، وإنهم تجنبوا حظر قيادة السيارات فيها، لأن القرار لا يحظى بشعبية كبيرة.

وفي اول ردّ على القرار، قالت مصانع السيارات إنها تفضل تشجيع مالكي السيارات على استبدال سياراتهم القديمة بأخرى أنظف، بدلا من تحمّل إجراء تعديلات مكلفة على السيارات.