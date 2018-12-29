توقيف سويسري يشتبه بعلاقته مع متورطين بقتل سائحتين إسكندنافيتين في المغرب

اعتقلت الشرطة المغربية، اليوم السبت، رجلاً سويسريا يقيم في المغرب، للاشتباه في صلته بموقوفين على خلفية مقتل سائحتين إسكندنافيتين ذبحا في ضواحي مدينة مراكش وسط البلاد.
وقال مصدر أمني: إنه تم "توقيف الأجنبي المشتبه فيه بمدينة مراكش، حيث أوضحت إجراءات البحث أنه متشبع بالفكر المتطرف والعنيف"، ويحمل الموقوف الجنسية الإسبانية إلى جانب السويسرية، وفق المصدر المشار إليه.
وأوضح المكتب المركزي للابحاث القضائية في بيان أن هناك شبهات بتورط الأجنبي الموقوف في تدريب آخرين على آليات التواصل عبر الإنترنت وعلى الرماية، "فضلاً عن انخراطه في عمليات استقطاب لمواطنين مغاربة ولأفارقة من دول جنوب الصحراء، بغرض تجنيدهم في مخططات إرهابية بالمغرب"، على حد تعبير المصدر.
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وكانت السلطات المغربية اعتقلت قبل نحو أسبوع 19 شخصا فيما يتعلق بقضية السائحتين الإسكندنافيتين؛ والمقبوض عليهم هم الأربعة المشتبه بهم الرئيسيون و15 آخرون متهمون بأنهم كانوا على صلة بالجناة.
وعُثر على جثتي الدنماركية لويسا فستراجر جيسبرسن (24 عاما) والنرويجية مارين يولاند (28 عاما) في وقت مبكر يوم 17 ديسمبر كانون الأول قرب قرية إمليل على الطريق إلى قمة توبقال، وهي أعلى قمة في شمال إفريقيا ومقصد شهير لتسلق الجبال.