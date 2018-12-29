توقيف سويسري يشتبه بعلاقته مع متورطين بقتل سائحتين إسكندنافيتين في المغرب

اعتقلت الشرطة المغربية، اليوم السبت، رجلاً سويسريا يقيم في ‍المغرب، للاشتباه في صلته بموقوفين على خلفية مقتل سائحتين إسكندنافيتين ذبحا في ضواحي مدينة مراكش وسط البلاد.

وقال مصدر أمني: إنه تم "توقيف الأجنبي المشتبه فيه بمدينة مراكش، حيث أوضحت إجراءات البحث أنه متشبع بالفكر المتطرف والعنيف"، ويحمل الموقوف الجنسية الإسبانية إلى جانب السويسرية، وفق المصدر المشار إليه.