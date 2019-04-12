محكمة مغربية تقضي بسجن سويسري 10 سنوات لصلته بمقتل سائحتين

أصدرت محكمة مغربية الجمعة حكما بالسجن عشر سنوات على مواطن سويسري لصلته بجريمة مقتل سائحتين إسكندنافيتين بمنطقة أمليل قرب مراكش وسط المغرب في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن المواطن السويسري، والذي اكتفت وسائل الإعلام بذكر اسمه الأول، نيكولا، البالغ من العمر 33 عاما، أدين بتهمة "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية تهدف للمس الخطير بأمن الدولة وتقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية وتدريب أشخاص من أجل الالتحاق بتنظيم إرهابي والإشادة بأفعال وأعمال إرهابية".

وكانت لويزا فيستراغر يسبيرسن (24 عاما) من الدنمارك ومارن أولاند (28 عاما) من النرويج قد وجدتا مقتولتين بمنطقة جبلية سياحية قرب مراكش وسط المغرب.

وألقت السلطات القبض على المواطن السويسري الذي يحمل الجنسية البريطانية في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

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وقالت الوكالة إن الوكيل العام للملك (النيابة العامة) لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد أحال 25 مشتبها بهم إلى القاضي فيما يتعلق بمقتل السائحتين الأجنبيتين "من بينهم مواطن سويسري آخر يحمل الجنسية الإسبانية وذلك بموجب ملتمس يرمي إلى التحقيق معهم حول أفعال إرهابية".

وكشف المحامي سعد الساهلي لرويترز أن محاكمة المواطن السويسري الإسباني ويدعى كيفين "لم تبدأ بعد".

وكان أربعة أشخاص قد ظهروا في تسجيل مصور يعلنون الولاء لتنظيم الدولة الإسلامية بعد مقتل السائحتين الإسكندنافيتين لكن السلطات المغربية قالت إنهم مهاجمون منفردون وليس لهم علاقة بتنظيم الدولة الإسلامية.

وتقول السلطات المغربية إنها تتبع سياسة استباقية في محاربة الإرهاب وفككت عشرات الخلايا الإرهابية.