بعد شهرين على حادثة التحطم.. أسرة مساعد قائد طائرة ليون إير تقاضي بوينغ

أقامت أسرة المساعد الإندونيسي لقائد طائرة تابعة لشركة طيران ليون إير تحطمت في تشرين الأول/ أكتوبر، مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصاً، دعوى قضائية ضد شركة بوينغ في شيكاجو تتهمها بالقتل الخطأ.

وتقول الدعوى، التي أقيمت في محكمة مقاطعة كوك بولاية إيلينوي الأمريكية، إن طائرة شركة ليون إير وهي من طراز بوينج 737 ماكس 8 كانت خطيرة بشكل غير معقول لأن أجهزة الاستشعار بها زودت كلاً من الطيارين والطائرة بمعلومات غير متناسقة.